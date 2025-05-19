Байден впервые прокомментировал свой онкодиагноз

https://racurs.ua/n206420-bayden-vpervye-prokommentiroval-svoy-onkodiagnoz.html

Ракурс

Дякуємо за вашу любов і підтримку! — так 46-й президент США Джо Байден прокоментував діагноз лікарів — агресивну форму раку.

Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими стаємо на зламі. Дякуємо вам за вашу любов і підтримку, — написав Байден на платформі Х.

Це перший коментар Байдена після оголошення діагнозу.

Швидшого одужання йому побажали, зокрема, чинний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія.

Команда Байдена раніше повідомила, що минулого тижня Байдена оглянули через проблеми під час сечовипускання. У п’ятницю в нього діагностували рак простати.

Видання повідомляє, що метастази пішли у кістки.