Дроны атаковали аэродром в оккупированном Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n206419-bespilotniki-porazili-voennyy-aerodrom-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Окупований Крим вночі 19 травня зазнав атаки безпілотних літальних апаратів.

БпЛА атакували військові об'єкти російської армії у Джанкойському та Червоногвардійському районах. У Джанкої був приліт по військовому аеродрому. Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Весела ніч у Джанкої: стрілянина з автоматичної зброї, звуки прольоту дронів та вибух, — йдеться у повідомленні.

На цьому летовищі дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Там знаходяться триавіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також із Джанкоя здійснюють вильоти штурмовики Су-25.

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України днями атакували склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони у кримському Перевальному. Внаслідок ураження цілі виникла детонація. Також згоріли чотири будівлі на загальній площі 5 тис. кв. м. Відомо про постраждалих окупантів.