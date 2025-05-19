Агент ФСБ планировал взорвать здание ТЦК. Фото: СБУ

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Ракурс

Російські спецслужби готували терористичний акт у Києві.

Контррозвідка Служби безпеки України на випередження затримала 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. Раніше неповнолітній уже мав підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. Про це СБУ 19 травня повідомила у Facebook.

Зазначається, що юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з російської спецслужби та повідомив йому про готовність до виконання завдань. Для підриву будівлі Територіального центру комплектування росіяни передали юнаку координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Зловмисника росіяни планували підірвати разом з вибухівкою.

Фігуранта затримали, коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної «цілі».

СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Також йому мають повідомити про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області Служба безпеки України затримала агента Головного розвідувального управління Міноборони рф. Зрадник збирав координати військових шпиталів та інших медичних закладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.