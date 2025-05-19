Командира 59 ОШБр Богдана Шевчука сняли с должности

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Ракурс

Командира 59 ОШБр Богдана Шевчука зняли з посади.

Про це він сказав у коментарі Суспільному. Замість нього призначили Олександра Сака, який очолював 53 ОМБр та 47ОМБр «Маґура».

За словами підполковника, причиною зняття могла бути напруга на Покровському напрямку. Однак пресофіцер бригади не підтвердив його усунення з посади.

«24 канал» пише, що 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем тримає оборону на одній з найгарячіших ділянок Покровського напрямку. Там терміново змінили командира, цю посаду передали Саку. Очікується, що це принесе позитивні зміни в бригаду.

Таке рішення командування Збройних сил України нібито ухвалило 15 — 16 травня. Головнокомандувач Олександр Сирський особисто доручив зняти з посади Шевчука та призначити на його місце Сака. Напружені стосунки з колишнім командиром бригади мав і командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, якому з початку 2025 року підпорядковується 59 бригада.

Наразі військові не розголошують причини зміни командира бригади. Ймовірно, замінити Шевчука вирішили через складну ситуацію на ділянці, яку утримує бригада. Там окупанти вже кілька місяців не зупиняють штурми та навіть мають успіхи, цей напрямок є дуже важким. Вище керівництво вирішило, що потрібно рятувати ситуацію.