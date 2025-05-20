Задействованы большие эго - Трамп говорит, что готов "отступить" от переговоров между Киевом и Москвой, если прогресса не будет

https://racurs.ua/n206434-zadeystvovany-bolshie-ego-tramp-govorit-chto-gotov-otstupit-ot-peregovorov-mejdu-kievom.html

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Дональд Трамп, президент США, каже, що готовий «відступити» від участі у переговорах між Україною та рф, якщо бачитиме, що прогресу немає.

Я кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо ні, я просто відступлю, і вони будуть змушені продовжувати, — сказав він.

Він також зазначив, що українці готові до припинення вогню, але йому потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

Також президент США заявив, що не буде запроваджувати нові санкції проти рф, оскільки «є шанс» на прогрес у врегулюванні розв’язаної путіним війні проти України.

Тому що я вважаю, що є шанс чогось досягти, а якщо це зробити, то ситуація може значно погіршитися. Але може настати момент, коли це станеться, — зазначив він.