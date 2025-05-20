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Десять машин рашистов уничтожили украинские беспилотники в направлении Часового Яра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206454-desyat-mashin-rashistov-unichtojili-ukrainskie-bespilotniki-v-napravlenii-chasovogo-yara-video.htmlРакурс
На напрямку Часового Яру захисники України з 427-го окремого полку безпілотних систем «РАРОГ» ударами БПЛА знищили десять ворожих машин.
Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Напрямок Часового Яру під контролем, — наголошують у Сухопутних військах.
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