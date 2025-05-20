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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Десять машин рашистів знищили українські безпілотники на напрямку Часового Яру (ВІДЕО)

20 тра 2025, 21:19
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На напрямку Часового Яру захисники України з 427-го окремого полку безпілотних систем «РАРОГ» ударами БПЛА знищили десять ворожих машин.

Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Напрямок Часового Яру під контролем, — наголошують у Сухопутних військах.

Джерело: Ракурс


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