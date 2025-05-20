Медведчук потрапив під санкції ЄС за дестабілізаційні дії росії за кордоном

Віктор Медведчук, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n206453-medvedchuk-potrapyv-pid-sankciyi-ies-za-destabilizaciyni-diyi-rosiyi-za-kordonom.html

Ракурс

Євросоюз сьогодні, 20 травня, запровадив санкції проти 21 особи та шести організацій за дестабілізаційні дії росії за кордоном. У цьому переліку і колишній народний депутат України та олігарх Віктор Медведчук.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

До сьогоднішнього списку потрапив Віктор Медведчук, колишній український політик і бізнесмен, який через своїх соратників Артема Марчевського та Олега Волошина, також включених до списку, контролював українські ЗМІ та використовував їх для поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами, — вказано в повідомленні.

Через таємне фінансування телеканалу «Голос Європи», також включеного до списку, та своєї політичної платформи «Інша Україна» Медведчук просував політику та дії, спрямовані на підрив легітимності та довіри до уряду України, прямо підтримуючи зовнішньополітичні інтереси російської федерації та поширюючи проросійську пропаганду, — додали в Раді ЄС.

Потрапляння до цього санкційного списку передбачає замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб також буде поширюватися заборона на поїздки, що не дозволить їм в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Рада ЄС також дозволила запроваджувати санкції проти «матеріальних активів», пов’язаних із дестабілізаційною діяльністю росії, таких як судна, літаки, нерухомість, фізичні елементи цифрових і комунікаційних мереж, а також транзакції кредитних установ, фінансових установ і організацій, що надають послуги з використанням криптовалют, що прямо чи опосередковано сприяють дестабілізаційній діяльності росії.

Крім того, на з огляду на систематичну міжнародну російську кампанію з маніпулювання у ЗМІ та спотворення фактів, спрямовану на дестабілізацію сусідніх країн і ЄС, Рада ЄС тепер матиме можливість призупинити дію ліцензій на мовлення російських ЗМІ, які перебувають під контролем російського уряду, і заборонити їм транслювати свій контент в ЄС.