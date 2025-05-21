Дроны атаковали завод по производству электроники. Фото:

https://racurs.ua/n206460-drony-atakovali-orlovskuu-oblast-rf-porajen-vajnyy-zavod-foto.html

Ракурс

Безпілотники здійснили наліт на Орловську область російської федерації.

У ніч на 21 травня БпЛА атакували місто Болхов, а головною ціллю дронів, ймовірно, став Болховський завод із виробництва напівпровідникових приладів. Над Орловською областю спершу начебто вдалося збити 11 дронів, а згодом було «знищено» ще 26 безпілотників. Про це повідомив місцевий губернатор Андрій Кличков.

Це підприємство відоме тим, що виготовляє електроніку для радіоелектронних приладів. Також на заводі випускають мікросхеми, напівпровідники та «вічні батарейки».

Місцева влада традиційно заявила, що «ніхто не постраждав». А Міністерство оборони рф заявило про «збиття» аж 127 безпілотників і звинуватити Україну в атаці.

Нагадаємо, 19 травня БпЛА атакували військові об'єкти російської армії у Джанкойському та Червоногвардійському районах окупованого Криму. У Джанкої був приліт по військовому аеродрому. Там базуються ескадрильї вертольотів Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52. Також із Джанкоя здійснюють вильоти штурмовики Су-25.