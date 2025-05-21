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Партизаны уничтожили технику российских операторов БПЛА в Херсонской области. Фото:

Партизаны уничтожили технику российских операторов БпЛА в Херсонской области

21 мая 2025, 11:54
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Партизани здійснили успішну диверсію на тимчасово окупованій території Херсонщини.

В тилу російських загарбників у Генічеському районі було знищено автомобіль із обладнанням для роботи з БпЛА та радіоелектронної боротьби, який використовувався російськими військовими. Партизани з’ясували, що окупанти проживали в будинках місцевих жителів і маскували військову техніку під цивільну, ховаючи її на приватних подвір’ях. Але навіть це не врятувало їх. Про це рух опору «Атеш» повідомив у Telegram.

Утомлені після чергового завдання, оператори припаркували авто біля свого тимчасового укриття — саме тоді ми завдали удару, — йдеться в повідомленні.

За інформацією партизан, після втрати цієї техніки група операторів не зможе повернутися до виконання завдань найближчим часом. А новий автомобіль росіяни навряд чи отримають найближчим часом, бо логістика у ворога все гірша.

Нагадаємо, українські партизани знищили обладнання трансформаторної підстанції в населеному пункті Могильці, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру Московської області. Внаслідок диверсії виникли перебої зв’язку відразу в низці важливих військових об'єктів росіян.

Источник: Ракурс


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