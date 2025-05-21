ВСУ все еще присутствует на Курщине и Белгородщине, - Генштаб

https://racurs.ua/n206476-vsu-vse-esche-prisutstvuet-na-kurschine-i-belgorodschine-genshtab.html

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Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області рф не відповідають реальній обстановці.

Про це увечері 21 травня заявив Генштаб ЗСУ.

Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику.

Загалом з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 тис. 402 військовослужбовця, з них 25 тис. 625 осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5 тис. 664 одиниць озброєння та військової техніки рф.

Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області рф.

У Кремлі заявили раніше про поїздку путіна на Курщину — вперше після заяви Міноборони рф про нібито витіснення ЗСУ з регіону.

Пресслужба Кремля вранці повідомила, що це була «робоча поїздка», і відбулася вона нібито напередодні. До цього путін був, як ствержувалось, у Курській області у березні 2025 року.