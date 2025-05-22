В Вашингтоне произошла стрельба возле Еврейского музея, фото: Astra

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У Вашингтоні ввечері 21 травня поблизу Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Двоє співробітників Посольства Ізраїлю були безпричинно вбиті ввечері поблизу Єврейського музею у Вашингтоні, — написала вона на своїй сторінці у соцмережі X.

У посольстві Ізраїлю в США повідомили, що жертвами стала молода пара, яка невдовзі збиралася заручитися. У них стріляли з близької відстані.

У поліції повідомили, що вже затримали 30-річного підозрюваного. Зазначається. Що він «крокував туди-сюди поза музеєм» перш ніж «підійшов до групи з чотирьох людей, дістав пістолет і відкрив вогонь, влучивши в обох загиблих». Після стрілянини підозрюваний увійшов до музею і був затриманий охороною. Він розповів, де викинув зброю, яка була знайдена правоохоронцями.

У поліції зазначають, що підозрюваний, перебуваючи під вартою, скандував «Вільна, вільна Палестина».

Джерело: CNN