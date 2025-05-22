Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские беспилотники снова атаковали Киев, фото: «АрмияInform»
Обломки беспилотника упали на территории школы в Киеве — КМВАhttps://racurs.ua/n206486-oblomki-bespilotnika-upali-na-territorii-shkoly-v-kieve-kmva.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 22 травня, вранці оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі КМВА повідомив, що на території однієї зі шкіл впали уламки безпілотника.
Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання, — зазначив він.
Наразі повітряну тривогу столиці вже скасовано.