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Ракурс
Российские беспилотники снова атаковали Киев, фото: «АрмияInform»

Обломки беспилотника упали на территории школы в Киеве — КМВА

22 мая 2025, 09:13
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У Києві сьогодні, 22 травня, вранці оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі КМВА повідомив, що на території однієї зі шкіл впали уламки безпілотника.

Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання, — зазначив він.

Наразі повітряну тривогу столиці вже скасовано.

Источник: Ракурс


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