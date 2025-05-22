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Ракурс
Російські безпілотники знову атакували Київ, фото: «АрміяInform»

Уламки безпілотника впали на території школи у Києві — КМВА

22 тра 2025, 09:13
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У Києві сьогодні, 22 травня, вранці оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі КМВА повідомив, що на території однієї зі шкіл впали уламки безпілотника.

Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання, — зазначив він.

Наразі повітряну тривогу столиці вже скасовано.

Джерело: Ракурс


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