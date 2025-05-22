Російські безпілотники знову атакували Київ, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n206486-ulamky-bezpilotnyka-vpaly-na-terytoriyi-shkoly-u-kyievi-kmva.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 22 травня, вранці оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі КМВА повідомив, що на території однієї зі шкіл впали уламки безпілотника.

Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання, — зазначив він.

Наразі повітряну тривогу столиці вже скасовано.