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Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников в Харьковской области, фото: ГСЧС

Атака российски БПЛА привела к значительным разрушениям на Харьковщине (ФОТО)

22 мая 2025, 10:38
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На Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників сталися значні руйнування та пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 22 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — Під загрозою повторних ворожих обстрілів до ліквідації наслідків удару залучались 12 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.

Наслідки атаки російських безпілотників на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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