Последствия атаки российских беспилотников в Харьковской области, фото: ГСЧС

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На Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників сталися значні руйнування та пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 22 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.