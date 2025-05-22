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Последствия атаки российских беспилотников в Харьковской области, фото: ГСЧС
Атака российски БПЛА привела к значительным разрушениям на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n206488-ataka-rossiyski-bpla-privela-k-znachitelnym-razrusheniyam-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників сталися значні руйнування та пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук Куп’янського району.
Про це сьогодні, 22 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — Під загрозою повторних ворожих обстрілів до ліквідації наслідків удару залучались 12 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.
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