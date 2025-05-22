Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки російських безпілотників на Харківщині, фото: ДСНС
Російські безпілотники спричинили значні руйнування на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206488-rosiyski-bezpilotnyky-sprychynyly-znachni-ruynuvannya-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників сталися значні руйнування та пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук Куп’янського району.
Про це сьогодні, 22 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — Під загрозою повторних ворожих обстрілів до ліквідації наслідків удару залучались 12 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.