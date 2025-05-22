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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників на Харківщині, фото: ДСНС

Російські безпілотники спричинили значні руйнування на Харківщині (ФОТО)

22 тра 2025, 10:38
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На Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників сталися значні руйнування та пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 22 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — Під загрозою повторних ворожих обстрілів до ліквідації наслідків удару залучались 12 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.

Наслідки атаки російських безпілотників на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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