Наслідки атаки російських безпілотників на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206488-rosiyski-bezpilotnyky-sprychynyly-znachni-ruynuvannya-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

На Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників сталися значні руйнування та пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 22 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.