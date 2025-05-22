Російський обстріл забрав життя людини у Херсоні, фото: «Шукач»

https://racurs.ua/ua/n206487-u-hersoni-cherez-rosiyskyy-obstril-zagynula-jinka-ova.html

Ракурс

У Херсоні сьогодні, 22 травня, вранці внаслідок російського обстрілу загинула 85-річна жінка.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської МВА.

Приблизно о 5.40 ворог вдарив по Дніпровському району. Літня жінка, яка була в будинку, отримала травми, несумісні з життям, — вказано в повідомленні.

Крім того, до медиків звернувся 58-річний житель міста, який вчора, 21 травня, зранку потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням лівого передпліччя.

Херсонська ОВА у своєму Telegram-каналі повідомляє, що до лікарні також звернулася 34-річна жителька Білозерки, яка вчора постраждала через атаку російського БпЛА. В момент ворожого удару вона перебувала в магазині й отримала вибухову травму та контузію. Потерпілу шпиталізували.