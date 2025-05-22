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На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники планують цього року закрити понад 100 шкіл.
Основна причина закриття — відсутність дітей. Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Паралельно із чисельними заявами про нібито повернення людей на захоплені території, окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів, — розповіли в ОВА.
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