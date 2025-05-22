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На ВОТ ожидается массовое закрытие школ, фото: «РІА Південь»

На ВОТ Луганщины закроют более 100 школ из-за отсутствия детей — ОВА

22 мая 2025, 11:51
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники планують цього року закрити понад 100 шкіл.

Основна причина закриття — відсутність дітей. Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Паралельно із чисельними заявами про нібито повернення людей на захоплені території, окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


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