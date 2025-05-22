На ВОТ ожидается массовое закрытие школ, фото: «РІА Південь»

https://racurs.ua/n206490-na-vot-luganschiny-zakrout-bolee-100-shkol-iz-za-otsutstviya-detey-ova.html

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На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники планують цього року закрити понад 100 шкіл.

Основна причина закриття — відсутність дітей. Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.