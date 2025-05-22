Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ очікується масове закриття шкіл, фото: «РІА Південь»

На ТОТ Луганщини закриють понад 100 шкіл через відсутність дітей — ОВА

22 тра 2025, 11:51
999

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники планують цього року закрити понад 100 шкіл.

Основна причина закриття — відсутність дітей. Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Паралельно із чисельними заявами про нібито повернення людей на захоплені території, окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів, — розповіли в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів