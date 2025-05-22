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Ракурс
Чотирьох офіцерів-окупантів ліквідували на ТОТ Херсонщини, фото: ГУР

Під Скадовськом підірвали автомобіль з чотирма офіцерами-кадирівцями — ГУР

22 тра 2025, 10:58
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На ТОТ Херсонщини між Скадовськом і Антонівкою 20 травня вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, у якому перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу «ахмат», жоден з них не вижив.

Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Після першого вибуху машини з «кадировцями» було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники, — розповіли у ГУР.

У ГУР наголошують — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Джерело: Ракурс


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