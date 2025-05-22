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Чотирьох офіцерів-окупантів ліквідували на ТОТ Херсонщини, фото: ГУР
Під Скадовськом підірвали автомобіль з чотирма офіцерами-кадирівцями — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n206489-pid-skadovskom-pidirvaly-avtomobil-z-chotyrma-oficeramy-kadyrivcyamy-gur.htmlРакурс
На ТОТ Херсонщини між Скадовськом і Антонівкою 20 травня вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, у якому перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу «ахмат», жоден з них не вижив.
Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Після першого вибуху машини з «кадировцями» було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники, — розповіли у ГУР.
У ГУР наголошують — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.