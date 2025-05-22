Украина предложила ЕС взять на себя финансирование ВСУ. Фото: Генштаб

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Україна запропонувала Євросоюзу взяти на себе частину фінансування Збройних сил України.

У Канаді відбулася зустріч фінансового блоку G7, а ключова тема, яку підіймав Київ із партнерами — шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Українська сторона запропонувала союзникам у фінансуванні ЗСУ, та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Про це 22 травня повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобовʼязань цих країн перед НАТО, — зазначив він.

За словами міністра, враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Марченко додав, що таки потенціал треба буде розбудовувати роки, коштуватиме це чималих грошей.

Інтеграція українських збройних сил — дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів, — наголосив очільник Мінфіну.

Марченко резюмував, що за останні три роки Україна отримала понад 133 млрд дол. фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, на початку травня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до комплексів протиракетної оборони, дрони, бронеавтомобілі, системи ППО, стрілецька зброя, спецмашини та боєприпаси.