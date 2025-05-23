390 украинцев освобождены из российской неволи, фото: КШППВ

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З російської неволі сьогодні, 23 травня, у перший день проведення обміну у форматі «1000 на 1000», визволено 390 українців.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Серед звільнених — 270 військових та 120 цивільних (387 чоловіків та троє жінок).

Додому повертаються 270 Захисників — це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, — розповіли у КШППВ. — Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Зазначається, що звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.