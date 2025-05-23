Рашисты ударили баллистикой по Одессе — двое погибших

Россияне нанесли баллистический удар по инфраструктуре, фото: NATO

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Російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.

Про це сьогодні, 23 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинув працівник порту, ще вісьмох людей було поранено (з них четверо перебували у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження).

Згодом Кіпер повідомив, що від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. Таким чином, кількість жертв сягнула двох.