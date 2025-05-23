Рашисты ударили баллистикой по Одессе — двое погибших

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Россияне нанесли баллистический удар по инфраструктуре, фото: NATO
Рашисты ударили баллистикой по Одессе — двое погибшихhttps://racurs.ua/n206529-rashisty-udarili-ballistikoy-po-odesse-dvoe-pogibshih.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.
Про це сьогодні, 23 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинув працівник порту, ще вісьмох людей було поранено (з них четверо перебували у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження).
Згодом Кіпер повідомив, що від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. Таким чином, кількість жертв сягнула двох.
Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття! — додав Кіпер.