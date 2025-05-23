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Ракурс
Росіяни завдали балістичного удару по інфраструктурі, фото: NATO

Рашисти вдарили балістикою по Одесі — двоє загиблих

23 тра 2025, 19:22
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Російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.

Про це сьогодні, 23 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинув працівник порту, ще вісьмох людей було поранено (з них четверо перебували у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження).

Згодом Кіпер повідомив, що від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. Таким чином, кількість жертв сягнула двох.

Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття! — додав Кіпер.

Джерело: Ракурс


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