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Ракурс
Во время обмена пленными 23 мая скриншот видео

Как происходил сегодняшний обмен пленными, показала СБУ (ВИДЕО)

23 мая 2025, 20:02
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Служба безпеки України сьогодні, 23 травня, опублікувала ексклюзивне відео, котре показує, як відбувалася перша частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», в ході якої сьогодні звільнили 390 українців.

Зазначається, що обмін став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Домовленість про його проведення була досягнути під час нещодавньої зустрічі у Туреччині.

Источник: Ракурс


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