Во время обмена пленными 23 мая скриншот видео

https://racurs.ua/n206530-kak-proishodil-segodnyashniy-obmen-plennymi-pokazala-sbu-video.html

Ракурс

Служба безпеки України сьогодні, 23 травня, опублікувала ексклюзивне відео, котре показує, як відбувалася перша частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», в ході якої сьогодні звільнили 390 українців.

Зазначається, що обмін став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Домовленість про його проведення була досягнути під час нещодавньої зустрічі у Туреччині.