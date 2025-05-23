Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время обмена пленными 23 мая скриншот видео
Как происходил сегодняшний обмен пленными, показала СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206530-kak-proishodil-segodnyashniy-obmen-plennymi-pokazala-sbu-video.htmlРакурс
Служба безпеки України сьогодні, 23 травня, опублікувала ексклюзивне відео, котре показує, як відбувалася перша частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», в ході якої сьогодні звільнили 390 українців.
Зазначається, що обмін став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Домовленість про його проведення була досягнути під час нещодавньої зустрічі у Туреччині.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...