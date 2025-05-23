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Ракурс
Під час обміну полоненими 23 травня, скріншот відео

Як відбувався сьогоднішній обмін полоненими, показала СБУ (ВІДЕО)

23 тра 2025, 20:02
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Служба безпеки України сьогодні, 23 травня, опублікувала ексклюзивне відео, котре показує, як відбувалася перша частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», в ході якої сьогодні звільнили 390 українців.

Зазначається, що обмін став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Домовленість про його проведення була досягнути під час нещодавньої зустрічі у Туреччині.

Джерело: Ракурс


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