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Під час обміну полоненими 23 травня, скріншот відео
Як відбувався сьогоднішній обмін полоненими, показала СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206530-yak-vidbuvavsya-sogodnishniy-obmin-polonenymy-pokazala-sbu-video.htmlРакурс
Служба безпеки України сьогодні, 23 травня, опублікувала ексклюзивне відео, котре показує, як відбувалася перша частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», в ході якої сьогодні звільнили 390 українців.
Зазначається, що обмін став результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Домовленість про його проведення була досягнути під час нещодавньої зустрічі у Туреччині.
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