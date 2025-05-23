Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206528-faktychno-iedynyy-znachymyy-rezultat-zustrichi-v-turechchyni-zelenskyy-pro-obmin-polonenymy.html

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Перший етап обміну великого обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 23 травня, і в ході якого звільнили 390 людей, є фактично єдиним значимим результатом нещодавньої зустрічі у Туреччині.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині — усе інше росіяни блокують. Поки що блокують, — зазначив Зеленський, запевнив, що кожного громадянина України повернуть із російської неволі.

Зеленський також подякував усім причетним до реалізації обміну, зокрема військовим на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду та правоохоронцям «за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів».