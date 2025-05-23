В Германии 12 человек ранены в результате нападения с ножом на вокзале

Ракурсhttps://racurs.ua/
12 человек пострадали в результате нападения с ножом в Гамбурге, фото: Bild
В Германии 12 человек ранены в результате нападения с ножом на вокзалеhttps://racurs.ua/n206532-v-germanii-12-chelovek-raneny-v-rezultate-napadeniya-s-nojom-na-vokzale.htmlРакурс
У німецькому Гамбурзі щонайменше 12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем, який стався на місцевому вокзалі. Троє з них перебувають у критичному стані, ще троє серйозно поранені, шестеро отримали легкі травми.
Про це сьогодні, 23 травня, повідомляє Bild.
Зазначається, що подія сталася близько 18.05 на платформі перед поїздом:
- свідки розповідають про плями крові на пероні;
- жінку, що нападала, затримали співробітники поліції. Мотиви її дій наразі залишаються невідомими;
- деяким постраждалим медики змушені були надавати допомогу у вагонах поїзда.
Через інцидент рух поїздів на головному вокзалі повністю зупинено.
Джерело: Bild