В Германии 12 человек ранены в результате нападения с ножом на вокзале

12 человек пострадали в результате нападения с ножом в Гамбурге, фото: Bild

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У німецькому Гамбурзі щонайменше 12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем, який стався на місцевому вокзалі. Троє з них перебувають у критичному стані, ще троє серйозно поранені, шестеро отримали легкі травми.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомляє Bild.

Зазначається, що подія сталася близько 18.05 на платформі перед поїздом:

свідки розповідають про плями крові на пероні;

жінку, що нападала, затримали співробітники поліції. Мотиви її дій наразі залишаються невідомими;

деяким постраждалим медики змушені були надавати допомогу у вагонах поїзда.

Через інцидент рух поїздів на головному вокзалі повністю зупинено.

Джерело: Bild