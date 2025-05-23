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12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем у Гамбурзі, фото: Bild

У Німеччині 12 людей поранені внаслідок нападу з ножем на вокзалі

23 тра 2025, 21:29
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У німецькому Гамбурзі щонайменше 12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем, який стався на місцевому вокзалі. Троє з них перебувають у критичному стані, ще троє серйозно поранені, шестеро отримали легкі травми.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомляє Bild.

Зазначається, що подія сталася близько 18.05 на платформі перед поїздом:

  • свідки розповідають про плями крові на пероні;
  • жінку, що нападала, затримали співробітники поліції. Мотиви її дій наразі залишаються невідомими;
  • деяким постраждалим медики змушені були надавати допомогу у вагонах поїзда.

Через інцидент рух поїздів на головному вокзалі повністю зупинено.

12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем у Гамбурзі, фото: Bild

Джерело: Bild


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