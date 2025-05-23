У Німеччині 12 людей поранені внаслідок нападу з ножем на вокзалі

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12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем у Гамбурзі, фото: Bild
У Німеччині 12 людей поранені внаслідок нападу з ножем на вокзаліhttps://racurs.ua/ua/n206532-u-nimechchyni-12-ludey-poraneni-vnaslidok-napadu-z-nojem-na-vokzali.htmlРакурс
У німецькому Гамбурзі щонайменше 12 людей постраждали внаслідок нападу з ножем, який стався на місцевому вокзалі. Троє з них перебувають у критичному стані, ще троє серйозно поранені, шестеро отримали легкі травми.
Про це сьогодні, 23 травня, повідомляє Bild.
Зазначається, що подія сталася близько 18.05 на платформі перед поїздом:
- свідки розповідають про плями крові на пероні;
- жінку, що нападала, затримали співробітники поліції. Мотиви її дій наразі залишаються невідомими;
- деяким постраждалим медики змушені були надавати допомогу у вагонах поїзда.
Через інцидент рух поїздів на головному вокзалі повністю зупинено.
Джерело: Bild