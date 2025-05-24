Беспилотники снова атаковали завод «Энергия». Фото:

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Безпілотники повторно атакували російський завод «Енергія» у Липецькій області.

У ніч проти 24 травня у цьому регіоні працювала ворожа ППО та лунали вибухи. Місцева влада оголошувала в області «червоний рівень» дронової загрози для міста Єлець, а також для Тербунського, Задонського, Хлевенського, Лебедянського та Данківського муніципальних районів. Про це заявив губернатор Липецької області Ігор Артамонов, передає пропаганда рф.

Пабліки поінформували про вибухи, які було чути в районі як Липецька, так і в Єльці. Крім того, росмедіа публікована кадри, на яких показаний вертоліт у небі в Єльці.

Місцеві мешканці стверджують, що був атакований завод «Енергія». Це підприємство є великим виробником хімічних джерел струму. Завод виготовляє батареї для модулів планування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби, комплекси «Іскандер-М», крилаті ракети та інше.

Нагадаємо, 23 травня у Липецькій області росії невідомі безпілотники атакували завод «Енергія», який виробляє акумулятори, зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту. Камери відеоспостереження зафіксували щонайменше три влучання на території російського підприємства.