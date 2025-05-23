Дрони атакували російський завод «Енергія» в Єльці, який виробляє батареї для армії рф

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У Липецькій області рф невідомі добрі дрони атакували великий завод «Енергія». Він виробляє акумулятори, зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.

Камери зафіксували щонайменше три влучання на території російського підприємства.

Внаслідок цього удару по промисловій зоні міста Єлець постраждали 8 людей. Також російська ППО збивала безпілотники, що летіли на Москву.

«Енергія» — одне з важливих підприємств оборонної промислрвості рф. Там виробляють:

батареї та акумулятори для дронів, літаків, кораблів і різної електроніки;

ртутно-цинкові та літій-іонні елементи для зв’язку, РЕБ і тренажерів для військової техніки;

електрохімічні конденсатори для потреб Міноборони рф;

автономні оптичні енергетичні установки.

Підприємство вже давно під міжнародними санкціями через його роль у ВПК росії.

Також в результаті роботи російської ППО пошкоджено житловий будинок.

План «Ковьор» запроваджували в московських аеропортах та в аеропортах Іванова, Калуги, Костроми, Тамбова та Ярославля.