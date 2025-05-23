У Чернівецькій області росіяни вдарили по залізниці

https://racurs.ua/ua/n206512-u-cherniveckiy-oblasti-rosiyany-vdaryly-po-zaliznyci.html

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Ворог знову атакує залізницю — цього разу в Чернівецькій області.

Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Продовжуємо рух, повідомили в Укрзалізниці уранці 23 травня.

Відзначимо, що у Чернівецькій області повтіряна тривога оголошувалася з 4.14 до 5.23.

Крім того, увечері 22 травня перевізник оголосив також інший форс-мажор зміни в маршрутах поїздів на 23 травня через провал земної породи і тимчасове перекриття руху на дільниці Ясіня — Вороненко.

Поїзд № 233 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд № 144 Рахів — Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

Поїзд № 55 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

Поїзд № 95 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

Поїзд № 107 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

Поїзд № 5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

Поїзд № 25 Одеса — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

Поїзд № 357 Київ — Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

Поїзд № 1 Харків — Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

Поїзд № 143 Суми — Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда № 234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд № 6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде обмежений до Делятина.

Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.