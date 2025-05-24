ВСУ отразили 61 вражеский штурм на Покровском направлении. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n206538-na-fronte-proizoshlo-202-boya-vrag-massirovanno-atakoval-pokrovskoe-napravlenie.html

Ракурс

На фронті в Україні 23 травня було зафіксовано 202 бойові зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об'єкт противника. Найбільше ворожих атак було зафіксовано на Покровському напрямку — захисники зупинили 61 штурмову дію агресора. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 24 травня повідомив у Facebook.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 30 атак, а ще 21 раз йшов на штурми на Торецькому напрямку. Ще 16 разів противник йшов в атаку на Лиманському напрямку. По п’ять атак противник здійснив на Харківському та на Куп’янському напрямках. Крім того, бої відбувалися на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

А в Курській області рф окупанти йшли 43 рази на штурми позицій ЗСУ. Також на цьому напрямку ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБів та здійснив 281 обстріл, з яких 13 — із РСЗВ.

Нагадаємо, днями українські військові знищили на Кінбурнській косі новітній комплекс радіоелектронної боротьби російських окупантів «Чорне око».