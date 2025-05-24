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Эмоциональные встречи проходят по возвращении еще одной большой группы украинских бойцов домой из российского плена

Эмоциональные встречи проходят по возвращении еще одной большой группы украинских бойцов домой из плена в рф (ВИДЕО)

24 мая 2025, 15:36
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Емоційні зустрічі відбуваються у ці години 24 травня після повернення ще однієї великої групи українських бійців додому з російського полону.

На відео журналістки ТСН Наталії Нагорної, батько одного з полонених кличе його побратима — глухівчанина Володимира Міненка. Чоловік щиро радіє звільненню Володимира та вірить, що скоро побачить і свого сина.

Дружина військовослужбовця з 46 бригади отримала повідомлення про обмін чоловіка. Одразу після цього — дзвінок від нього.

30-річний Дмитро вважався безвісти зниклим, поки не потрапив у список полонених. Нині його зустрічають кохана, мати та син.

Источник: Ракурс


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