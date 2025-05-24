Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

Емоційні зустрічі відбуваються після повернення ще однієї великої групи українських бійців додому з російського полону (ВІДЕО)

24 тра 2025, 15:36
999

Емоційні зустрічі відбуваються у ці години 24 травня після повернення ще однієї великої групи українських бійців додому з російського полону.

На відео журналістки ТСН Наталії Нагорної, батько одного з полонених кличе його побратима — глухівчанина Володимира Міненка. Чоловік щиро радіє звільненню Володимира та вірить, що скоро побачить і свого сина.

Дружина військовослужбовця з 46 бригади отримала повідомлення про обмін чоловіка. Одразу після цього — дзвінок від нього.

30-річний Дмитро вважався безвісти зниклим, поки не потрапив у список полонених. Нині його зустрічають кохана, мати та син.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів