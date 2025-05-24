Емоційні зустрічі відбуваються після повернення ще однієї великої групи українських бійців додому з російського полону (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n206548-emociyni-zustrichi-vidbuvautsya-pislya-povernennya-sche-odniieyi-velykoyi-grupy-ukrayinskyh-biyciv.html

Ракурс

Емоційні зустрічі відбуваються у ці години 24 травня після повернення ще однієї великої групи українських бійців додому з російського полону.

На відео журналістки ТСН Наталії Нагорної, батько одного з полонених кличе його побратима — глухівчанина Володимира Міненка. Чоловік щиро радіє звільненню Володимира та вірить, що скоро побачить і свого сина.

Дружина військовослужбовця з 46 бригади отримала повідомлення про обмін чоловіка. Одразу після цього — дзвінок від нього.

30-річний Дмитро вважався безвісти зниклим, поки не потрапив у список полонених. Нині його зустрічають кохана, мати та син.