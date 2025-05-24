В деле о поджоге дома премьера Британии расследуют возможную причастность рф

https://racurs.ua/n206549-v-dele-o-podjoge-doma-premera-britanii-rassleduut-vozmojnuu-prichastnost-rf.html

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У справі про підпал будинку премʼєра Британії Кіра Стармера розслідують можливу причетність росії.

Про це пише FT з посиланням на джерела.

У цій справі двом українцям і громадянину Румунії — Петру Починку, Роману Лавриновичу та Станіславу Карпюку — висунули звинувачення у змові з метою підпалу.

Британські чиновники розслідують, чи могли російські діячі завербувати трьох звинувачених у підпалі. Зараз обговорюють, як найкраще діяти, якщо це підтвердиться.

Розслідуванням займається підрозділ з боротьби з тероризмом, але трьох підозрюваних поки що звинувачують у звичайних кримінальних злочинах, а не в злочинах проти безпеки країни. Один урядовець попередив, що існує кілька версій подій, які ще перевіряють, жодну з них не відкидають.

Слідство вважає їх причетними до низки підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Третім підозрюваним вважають 34-річного Петра Починка, якого затримали 19 травня в районі Челсі та вже взяли під варту. Першим у цій справі затримали 21-річного українця Романа Лавриновича. Потім — 26-річного громадянина Румунії, який народився в Україні. Це Станіслав Карпюк. Суддя відмовив йому в заставі — чоловіка залишили під вартою.

Карпюку закидають змову з Лавриновичем заради підпалу, щоб створити загрози життю. Обидва мають знову постати перед судом 6 червня.

Слідство вважає їх причетними до підпалу автівки на півночі Лондону, приватного будинку прем'єра Кіра Стармера на тій же вулиці та ще одного будинку, де Стармер жив до того, як став премʼєром.