Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полиция показала первые минуты после обстрелов Киева

Полиция показала первые минуты после баллистического обстрела Киева (ВИДЕО)

24 мая 2025, 20:25
999

Національна поліція показала перші хвилини після обстрілів Києва, коли патрульні надають допомогу постраждалим у Дніпровському, Оболонському, Соломʼянському районах столиці.

Поліцейські спільно з рятувальниками оперативно прибули на місце події. Інспектори евакуювали людей до безпечного місця, надавали необхідну допомогу та забезпечували безперешкодний під’їзд спецтранспорту.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та автомобілі, є травмовані.

Закликаємо не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях. Бережіть себе та своїх рідних, — написали у Нацполіції.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров