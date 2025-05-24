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Ракурс
Поліція показала перші хвилини після обстрілів Києва

Поліція показала перші хвилини після балістичного обстрілу Києва (ВІДЕО)

24 тра 2025, 20:25
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Національна поліція показала перші хвилини після обстрілів Києва, під час патрульні надають допомогу постраждалим у Дніпровському, Оболонському, Соломʼянському районах столиці.

Поліцейські спільно з рятувальниками оперативно прибули на місце події. Інспектори евакуювали людей до безпечного місця, надавали необхідну допомогу та забезпечували безперешкодний під’їзд спецтранспорту.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та автомобілі, є травмовані.

Закликаємо не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях. Бережіть себе та своїх рідних, — написали у Нацполіції.

Джерело: Ракурс


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