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Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: Олег Синегубов
Рашисты ударили авиабомбой по дому в Купянске — погибли две женщины (ФОТО)https://racurs.ua/n206568-rashisty-udarili-aviabomboy-po-domu-v-kupyanske-pogibli-dve-jenschiny-foto.htmlРакурс
Російські війська вдарили по будинку в Куп’янську. Попередньо, окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500.
Про це сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На цю хвилину відомо про двох загиблих — це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу, — розповів Синєгубов.