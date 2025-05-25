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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: Олег Синегубов

Рашисты ударили авиабомбой по дому в Купянске — погибли две женщины (ФОТО)

25 мая 2025, 13:22
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Російські війська вдарили по будинку в Куп’янську. Попередньо, окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500.

Про це сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цю хвилину відомо про двох загиблих — це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу, — розповів Синєгубов.

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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