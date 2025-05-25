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Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: Олег Синєгубов
Рашисти вдарили авіабомбою по будинку у Куп’янську — загинули двоє жінок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206568-rashysty-vdaryly-aviabombou-po-budynku-u-kup-yansku-zagynuly-dvoie-jinok-foto.htmlРакурс
Російські війська вдарили по будинку в Куп’янську. Попередньо, окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500.
Про це сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На цю хвилину відомо про двох загиблих — це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу, — розповів Синєгубов.