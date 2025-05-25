Вертолет путина попал под атаку БпЛА на Курщине. Фото:

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Вертоліт російського диктатора володимира путіна нібито потрапив під атаку БпЛА у Курській області.

З 20 по 22 травня країна-агресор зазнала масованої атаки дронів, за цей час ППО «збила» 1 тис. 170 безпілотників. Під час перебування путіна у Курській області протиповітряна оборона збила 46 БпЛА, а вертоліт диктатора перебував в епіцентрі ліквідації повітряних цілей. Про це заявив командир російської частини ППО Юрій Дашкін, передає ворожа пропаганда.

Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента, — зазначив окупант.

Нагадаємо, 21 травня Кремль заявив, що диктатор путін нібито побував у Курській області. Глава рф нібито відвідав Курськ і Курчатов, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною. Також говорилося, що путін начебто відвідав Курську АЕС-2, що будується. Доказів цього Москва та російська пропаганда не надала.