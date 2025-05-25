Нидерланды 25 мая отправят в Украину последний обещанный истребитель F-16. Фото:

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Нідерланди завершують передачу Україні винищувачів F-16.

У понеділок, 26 травня, нідерландський уряд відправлять останній з 24-х обіцяних Збройним силам України винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні, — наголосив він.

Також Брекельманс заявив, що на тлі останніх масованих атак, важливо продовжувати посилювати тиск на країну-агресора росію і максимально підтримувати Україну.

Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають силам держав-членів НАТО, — зазначив міністр.

Попередню партію американських винищувачів F-16 Нідерланди поставили Збройним силам України у лютому 2025 року.

Нагадаємо, 16 травня Україна втратила ще один винищувач F-16, який виконував завдання із відбиття повітряного нападу росіян.

Також в 2025 році загинув пілот винищувача F-16 Павло Іванов, який виконував бойове завдання. Обставини трагедії має встановити міжвідомча комісія.

А в серпні 2024 року українське командування заявляло про втрату винищувача F-16 й заявило про загибель пілота Олексія Меся.