Российская армия продвинулась около трех деревень. Карта: DeepState

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Ракурс

Армія російської федерації мала деякі успіхи на східному фронті в Україні.

Окупанти просунулися біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля в Донецькій області. Про це аналітичний проект DeepState 25 травня повідомив у Telegram.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував у зведенні, що від початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Зазначається, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб прорвати оборони українських захисників. А на Новопавлівському напрямку ворог атакував 16 разів. Зазначається, що окупанти тиснули і в районах Зорі, Багатиря та Зеленого Поля, про які інформували в DeepState.

Крім того, противник не припиняв спроб просунутися вперед на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

А в Курській області рф підрозділи Сил оборони України 25 травня відбили 14 атак російських загарбників. Противник завдав п’ять авіаударів, скинувши при цьому 10 КАБів, здійснив 129 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти просунулися біля населеного пункту Миролюбівка на Покровському напрямку. А 16 травня в DeepState заявили про просування загарбників біля Розливу на Новопавлівському напрямку та у Новоолександрівці на Покровському напрямку.