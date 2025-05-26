Ракета Taurus KEPD 350/150, фото: Clash Report

https://racurs.ua/n206593-ukraine-razreshili-nanosit-dalnoboynye-udary-zapadnym-orujiem-po-rf-merc.html

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Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на обсяги військових поставок в Україну, додав канцлер Німеччини Мерц.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Clash Report.

Зазначається, що тепер Україні дозволено завдавати далекобійні удари західною зброєю по території росії.

Зазначається, що Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні зброї великої дальності. Тож ймовірність отримання Україною німецьких ракет Taurus є досить високою. Очікується, що Німеччина надасть 100−150 таких ракет.

Ракета Taurus KEPD 350/150 аналогічна британсько-французьким Storm Shadow/Scalp-Eg, її дальність може досягати 500 км. За інформацією ЗМІ, загалом на озброєнні Німеччини може бути до 600 «Таурусів».

Джерело: Clash Report