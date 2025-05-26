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Уничтожение российской пушки, скриншот видео
Дроны уничтожили пушки и точки запуска дронов рашистов на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206594-drony-unichtojili-pushki-i-tochki-zapuska-dronov-rashistov-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку розвідударні групи прикордонної бригади «Гарт» вразили транспорт, дві гармати та точки запуску дронів російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 26 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Під час бойової роботи на Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога, двох гарматах «Д-30» та місцях запуску безпілотників противника, — вказано в опичі відео.
Також під удар дронарів та мінометників підрозділу «Falcon» потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів, — додали у «Гарті».