Уничтожение российской пушки, скриншот видео

https://racurs.ua/n206594-drony-unichtojili-pushki-i-tochki-zapuska-dronov-rashistov-na-volchanskom-napravlenii-video.html

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На Вовчанському напрямку розвідударні групи прикордонної бригади «Гарт» вразили транспорт, дві гармати та точки запуску дронів російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 26 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Під час бойової роботи на Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога, двох гарматах «Д-30» та місцях запуску безпілотників противника, — вказано в опичі відео.