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Ракурс
Знищення російської гармати, скріншот відео

Дрони знищили гармати та точки запуску дронів рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

26 тра 2025, 16:42
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На Вовчанському напрямку розвідударні групи прикордонної бригади «Гарт» вразили транспорт, дві гармати та точки запуску дронів російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 26 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Під час бойової роботи на Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога, двох гарматах «Д-30» та місцях запуску безпілотників противника, — вказано в опичі відео.

Також під удар дронарів та мінометників підрозділу «Falcon» потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів, — додали у «Гарті».

Джерело: Ракурс


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