Фридрих Мерц, фото: Wikimedia Commons

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Російська війна проти України триватиме довше, ніж «ми всі бажаємо або можемо собі уявити».

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі Europa Forum, організованому німецькою телерадіокомпанією WDR, повідомляє Bild.

Зазначається, що Мерц, з огляду на безуспішні спроби встановити припинення вогню, дійшов висновку, що пропозиції про переговори російському диктатору володимиру путіну зараз не можуть призвести до врегулювання конфлікту.

Очевидно, що путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість, — заявив Мерц.

На думку Мерца, якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані «не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо чи можемо собі уявити».

Джерело: Bild