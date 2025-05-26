Российский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине — ранены двое детей

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Российский дрон атаковал автомобиль в Комишанах, фото: «Мост»
Российский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине — ранены двое детейhttps://racurs.ua/n206598-rossiyskiy-dron-atakoval-avtomobil-na-hersonschine-raneny-dvoe-detey.htmlРакурс
На Херсонщині сьогодні, 26 травня, близько 15.50 росіяни з дрона атакували автомобіль у селищі Комишани.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє хлопчиків, яким 7 та 15 років. У дітей — вибухові травми, контузії, струс головного мозку. Також старший хлопець дістав поранення голови, — розповіли в ОВА.
Обох постраждалих дітей доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року видання Financial Times повідомляло, що з середини літа росія використовує цивільне населення Херсона для тренування своїх операторів дронів-камікадзе.