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Российский дрон атаковал автомобиль в Комишанах, фото: «Мост»

Российский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине — ранены двое детей

26 мая 2025, 19:01
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На Херсонщині сьогодні, 26 травня, близько 15.50 росіяни з дрона атакували автомобіль у селищі Комишани.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє хлопчиків, яким 7 та 15 років. У дітей — вибухові травми, контузії, струс головного мозку. Також старший хлопець дістав поранення голови, — розповіли в ОВА.

Обох постраждалих дітей доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року видання Financial Times повідомляло, що з середини літа росія використовує цивільне населення Херсона для тренування своїх операторів дронів-камікадзе.

Источник: Ракурс


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