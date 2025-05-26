Російський дрон атакував автівку на Херсонщині — поранено двох дітей

Російський дрон атакував автомобіль у Комишанах, фото: «Мост»

https://racurs.ua/ua/n206598-rosiyskyy-dron-atakuvav-avtivku-na-hersonschyni-poraneno-dvoh-ditey.html

Ракурс

На Херсонщині сьогодні, 26 травня, близько 15.50 росіяни з дрона атакували автомобіль у селищі Комишани.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє хлопчиків, яким 7 та 15 років. У дітей — вибухові травми, контузії, струс головного мозку. Також старший хлопець дістав поранення голови, — розповіли в ОВА.

Обох постраждалих дітей доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року видання Financial Times повідомляло, що з середини літа росія використовує цивільне населення Херсона для тренування своїх операторів дронів-камікадзе.