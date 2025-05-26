Жительница Одесщины сообщила о «заминировании» ТЦК, чтобы предотвратить мобилизацию родственника

В Одесской области «заминировали» ТЦК, фото:

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На Одещині до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції зателефонувала жінка та повідомила про підготовку вибуху в одному з ТЦК. Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухових предметів виявлено не було.

Того ж дня правоохоронці встановили громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади. Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізацію родича, — розповіли у поліції.

Жінці повідомили про про підозру в правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо його об'єктами стали будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади). Законодавством за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.